Предполагаемый ущерб по делу Юговского комбината может составить около 80 млн руб.

Уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных сотрудников ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», касается возможного уклонения от уплаты налогов за один из кварталов 2020 года, утверждают знакомые с ситуацией источники. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», якобы речь идет о сумме в размере около 80 млн руб. По их данным, это дело находится в производстве третьего отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, о возбуждении дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ сообщили сотрудники ФНС в ходе заседания Арбитражного суда Пермского края. В процессе спора Юговской комбинат пытается оспорить ненормативный акт налогового органа о доначислении предприятию НДС, а также штрафов и пеней. Всего предприятие в различных процессах пытается добиться признания незаконными решений о доначислении 1,1 млрд руб.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте комбината, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки. Осенью 2021 года у комбината появился еще один филиал — на месте бывшего пивоваренного завода в Перми.