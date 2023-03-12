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Коммерсантъ FM
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Тим Цзю завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO

Австралиец Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, победил американца Тони Харрисона. Бой прошел в Сиднее. Австралиец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде и получил временный титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Тимофей Цзю (справа) и Тони Харрисон

Тимофей Цзю (справа) и Тони Харрисон

Фото: Saeed Khan / AFP

Тимофей Цзю (справа) и Тони Харрисон

Фото: Saeed Khan / AFP

Тиму Цзю 28 лет, на его счету 22 победы, в том числе 16 — нокаутом, и ни одного поражения. Тони Хариссону 32 года, он бывший чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и действующий чемпион WBC Silver. На его счету 29 побед, из них 21 — нокаутом, а также 4 поражения и одна ничья.

Анастасия Ларина

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