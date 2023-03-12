Челябинцы делают себе троллейбусы

Состоялся официальный запуск производства троллейбусов и электробусов на Челябинском заводе городского электрического транспорта. Предприятие создано холдингом «Синара – транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара»). Сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд руб. Это производство полного цикла, штатная численность предприятия составит около 400 человек, а в дальнейшем будет увеличена до 700. Производственная мощность завода составляет 350 единиц транспорта в год с возможностью увеличения до 1,2 тыс. машин. Первую партию троллейбусов изготавливают для Челябинска, и уже в мае они должны выйти на обкатку. В открытии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замглавы Минпромторга Альберт Каримов и гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский. Подробнее – в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».