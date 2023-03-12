В одной из старейших на Кубани художественных школ отремонтируют фасад за 9,5 млн рублей

В Краснодаре за 9,5 млн руб. отремонтируют фасад Детской художественной школы имени Пташинского. Работы проведут до конца 2023 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Во время ремонта обновят краску фасада и отреставрируют лепные декоративные элементы. Это поможет сохранить объект культурного наследия регионального значения. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие культуры».

Детская художественная школа Пташинского является одной из старейших художественных школ в Краснодарском крае. В прошлом году ей исполнилось 75 лет. Сейчас в школе учится 684 человека. За последние годы 3,5 тыс. воспитанников учреждения участвовали в 130 выставках и конкурсах, более 180 стали призерами.

Татьяна Ручкина

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