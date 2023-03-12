Работы по устранению ям на дорогах начались в Ижевске

На улично-дорожной сети Ижевска начались работы по устранению аварийных дефектов с применением технологии литого асфальтобетона, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, по словам главы города Олега Бекмеметьева, дорожные службы уже прошлись с аварийным ремонтом по улицам 50 лет ВЛКСМ, Фруктовая, Чугуевского, 10 лет Октября, 40 лет Победы, Союзная, Автозаводская, пр. Копровый, Славянское шоссе, Воткинское шоссе, по набережной Ижевского пруда.

В ближайшее время устранение дефектов продолжится.

«Устранение дефектов литым асфальтом — это временная мера по обеспечению безопасности дорожного движения в межремонтные сроки, такая технология позволяет выполнять подобные работы при любых погодных условиях, чтобы уменьшить количество ненормативных дорог в весенний период», — сообщили в горадминистрации.