В Каменске-Уральском похоронят бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции во время боев за Артемовск в ДНР погиб 38-летний боец ЧВК «Вагнер» из села Позариха (Свердловская область) Андрей Борисенко. Об этом Е1.ru сообщили в администрации Каменска-Уральского. Прощание с ним пройдет 14 марта на Аллее Славы.

Андрей Борисенко окончил школу № 19. До спецоперации работал строителем. В ряды частной военной компании, по данным издания, уралец вступил из колонии. 20 января 2023 года он получил смертельное осколочное ранение. Награжден медалью «За отвагу» и медалью ЧВК «Вагнер».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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