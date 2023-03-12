Google закрыла доступ к облачной технологии Stadia для сторонних компаний

Американская корпорация Google окончательно закрыла доступ ко всем технологиям, которыми обладала стриминговая игровая платформа Google Stadia. Облачной частью технологий пользовались сторонние компании, например AT&T или фитнес-компания Peloton.

После закрытия Google Stadia в январе часть технологий платформы стала использоваться в облачных сервисах Google Cloud, чем пользовались некоторые компании. Сервис Google Stadia запустили 19 ноября 2019 года — он позволял играть в видеоигры по интернету через стриминг. Стоимость подписки составляла $9,99 в месяц, была открыта собственная студия Stadia для разработки эксклюзивных игр. Google закрыла студию в феврале 2021 года — разработчики утверждали, что в компании недооценили масштаб инвестиций в проекты.

Евгений Федуненко