В Воронежской области в результате ДТП с грузовиком погибли два человека

11 марта примерно в 16:20 в Богучарском районе Воронежской области на 740 километре автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение малолитражного автомобиля «Деу Матиз» с грузовиком «Скания Р440». В результате два человека, находившихся в легковушке, погибли на месте, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, 34-летний воронежец за рулем «Деу Матиз» на перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с грузовиком, которым управлял 44-летний житель Нижнего Новгорода. Произошло столкновение, в результате которого водитель легковушки и его 28-летний пассажир от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Всего, по данным ведомства, только за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 98 ДТП. Из них в облцентре – 74, на федеральных трассах – пять, в районах области – 19. В четырех происшествиях травмы различной степени тяжести получили три человека, а двое - погибли.

Владимир Зоркий