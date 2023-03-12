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В Новороссийске полиция ищет мужчину, разгуливавшего с пистолетом

Полиция Новороссийска ищет мужчину, который позировал с пистолетом в лифте одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает УМВД по городу.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина заходит в лифт и начинает позировать перед зеркалом с оружием. Кроме того, на кадрах он перезарядил пистолет и несколько раз прицелился. Местные жители утверждают, что несколько раз видели мужчину прогуливающимся по дому с оружием в руках.

Полицейские организовали проверку и зарегистрировали материал. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение мужчины и все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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