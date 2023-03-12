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Коммерсантъ FM
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Более 30 тыс. абонентов остались без света в Приморье

В Приморье больше 30 тыс. абонентов остались без электроснабжения из-за аварии на высоковольтной линии. Устранение аварии находится на контроле прокуратуры Приморья.

«Установлено, что в 12.43 (05.43 мск) 12 марта... произошла авария на участке высоковольтной линии "Давыдовка--Барабаш--Славянка". Без электричества остались более 30 тыс. абонентов. В настоящее время специалисты приступили к проведению ремонтных работ»,— сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, прокуратура оценит исполнение законодательства «при содержании объектов электроинфраструктуры и начислении платы за коммунальный ресурс».

12 и 13 марта синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение из-за циклона. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководство предприятий перевести сотрудников на удаленку. В младших классах школ 13 марта отменили занятия. Из-за погодных условий большегрузам временно запретили въезд во Владивосток.

Анастасия Ларина

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