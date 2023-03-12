На востоке Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Украине частях Запорожской и Донецкой областей объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан Украины.

Сегодня ночью, 12 марта, воздушную тревогу объявляли в шести областях Украины, но ее отменили спустя полчаса.

Воздушную тревогу по всей Украине объявляли 9 и 10 марта. Также сообщалось об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях. В Киеве были ранены двое, во Львовской области погибли шесть человек. Минобороны России объявило эти обстрелы «массированным ударом возмездия» за нападение диверсантов на два села в Брянской области.

Анастасия Ларина