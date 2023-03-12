Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Киево-Печерской лавре проведут ревизию мощей святых

В Киево-Печерской лавре планируют провести отдельную ревизию музейных экспонатов, в том числе мощей святых. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам, в последний раз ревизию проводили в 2018 году.

«Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что кроме недвижимого имущества там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам. В отношении них будет ревизия, насколько они сохранены»,— сказал господин Ткаченко в эфире телеканала «1+1» (цитата по ТАСС).

На текущей неделе национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) до 29 марта покинуть территорию лавры. Решение было объяснено нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании. Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел ранее обвинял власти Украины в гонениях на церковь.

На территории комплекса покоятся мощи святых: 73 в Ближних пещерах, еще 49 в Дальних пещерах. Среди них — останки богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца, которого считают автором «Повести временных лет») и многих других российских святых.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...