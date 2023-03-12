В Киево-Печерской лавре проведут ревизию мощей святых

В Киево-Печерской лавре планируют провести отдельную ревизию музейных экспонатов, в том числе мощей святых. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам, в последний раз ревизию проводили в 2018 году.

«Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что кроме недвижимого имущества там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам. В отношении них будет ревизия, насколько они сохранены»,— сказал господин Ткаченко в эфире телеканала «1+1» (цитата по ТАСС).

На текущей неделе национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) до 29 марта покинуть территорию лавры. Решение было объяснено нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании. Настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел ранее обвинял власти Украины в гонениях на церковь.

На территории комплекса покоятся мощи святых: 73 в Ближних пещерах, еще 49 в Дальних пещерах. Среди них — останки богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца, которого считают автором «Повести временных лет») и многих других российских святых.

Олеся Павленко