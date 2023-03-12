Автопарк «Треста №14» продали на торгах за 28 млн рублей

Конкурсный управляющий «Треста №14» Олег Касьянов сообщил о продаже имущества предприятия на торгах. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, недавно был заключен договор купли-продажи парка специализированных автомобилей бывшего застройщика. Спецтехнику «Треста №14» за 28,8 млн руб. купил пермский предприниматель Денис Федулов. В лот, который в ноябре выиграл господин Федулов, вошли более 70 единиц различной техники – бульдозеры, грузовые, легковые автомобили, автобетоносмесители, автокраны, самосвалы, цементовозы, снегоходы, автобусы и прочее.

Как указано в kartoteka.ru, Денис Федулов занимается деятельностью грузового автомобильного транспорта. В открытых источниках сообщается, что пермский предприниматель с таким именем сдает в аренду строительную технику.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии. Сейчас в суде конкурсный управляющий Олег Касьянов оспаривает сделки, совершенные предприятием за три года до начала дела о банкротстве.