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Коммерсантъ FM
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В детском центре психического здоровья в Москве произошел пожар, 25 детей эвакуированы

В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой в Москве произошел пожар, из здания эвакуированы 25 детей, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Сообщение о пожаре в здании по адресу 5-й Донской проезд, д. 21а поступило в 21:27, он был ликвидирован в 21:39. В ведомстве также сообщили, что причиной пожара стало возгорание электрооборудования на площади 1 кв. м на третьем этаже здания. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно сайту московского департамента здравоохранения, в здании расположено восьмое отделение центра, работающее круглосуточно. Отделение предназначено для детей трех-семи лет с нарушением речи и задержкой психического развития.

Эрдни Кагалтынов

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