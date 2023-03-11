В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за метели

В Санкт-Петербурге продлили действующий повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра и осадков, сообщила пресс-служба Смольного. Метель в городе, по информации Гидрометцентра, продлится до 13 марта.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга до 13 часов 13 марта продлевается объявленный ранее "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения»,— сказано в сообщении.

Администрация города напоминает водителям об особой осторожности на дорогах и по возможности просит воздержаться от использования транспорта.

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