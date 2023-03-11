«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном на «Ахмат Арене» встреча завершилась со счетом 0:1. «Локомотив» остался вдевятером после удалений в первом и втором таймах.

Гол забил Пиняев (11).

В турнирной таблице «Ахмат» с 29 очками занимает шестое место. «Локомотив» с 19 очками располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 19 марта. «Локомотив» в домашнем матче встретится с «Краснодаром» 18 марта.

Мария Федотова