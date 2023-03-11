Воронежский «Факел» уступил в результативном матче с московским «Спартаком»

В гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» воронежский ФК «Факел» не смог отстоять результативную ничью, уступив со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Хозяева начали встречу очень уверенно и к 41-й минуте вели 2:0. Счет на 18-й минуте открыл звездный форвард «Спартака» Квинси Промес, который воспользовался ошибкой голкипера гостей Алексея Городового, отбившего дальний удар в створ прямо на ногу десятому номеру москвичей. Через двадцать минут Промеса тонким пасом вывели практически один на один с вратарем, и нападающий легко переиграл защиту воронежцев. Наверное, только в этот момент болельщики «Спартака» смогли перекричать мощную гостевую трибуну. Впрочем, не надолго.

Уже на 43-й минуте единственный на тот момент чистый форвард воронежцев Хызыр Аппаев в прыжке, ногой дотянулся до точнейшей передачи с правого фланга и загнал мяч под перекладину. А в дополнительное к первому тайму время, в момент подачи углового, защитник хозяев слишком сильно размахивал руками и попал в лицо хавбеку гостей Ираклию Квеквескири. После просмотра этого эпизода на мониторе судья Владислав Бездородов назначил одиннадцатиметровый штрафной удар. Его довольно точно реализовал один из новичков команды Реда Рабей.

Во втором тайме «Факел» держал оборону до 87-й минуты, когда вышедший на замену форвард «Спартака» Мартинс Перейра смог проткнуть мяч в сетку ворот гостей.

В следующем туре, 18 марта, «Факел» примет на своем поле команду «Сочи». Воронежский клуб с 14 очками остается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Цветков