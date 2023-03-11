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Неизвестные открыли огонь по витрине с надписью «Миру — мир» петербургского магазина «Все свободны»

Неизвестные злоумышленники прострелили из неустановленного оружия витрину книжного магазина «Все свободны» в Санкт-Петербурге, сообщили представители магазина в соцсетях. Выстрели пришелся по витрине с надписью «Миру — мир».

«Будем менять стекла. Не верится, что есть люди, которые так сильно не согласны с концепцией мирной жизни»,— говорится в сообщении в официальной группе магазина в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

«Все свободны» — книзжный магазин на улице Некрасова в Петербурге, открытый в 2011 году. Онс специализируется на продаже академического и популярного нон-фикшена в различных областях наук, а также «неформатной» литературы.

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