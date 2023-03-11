В Краснодаре отреставрировали фасады двух исторических зданий на улице Пашковской

В Краснодаре завершили реставрацию фасадов двух исторических зданий на улице Пашковской, 60 и 62. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: администрация Краснодарского края

Оба здания признаны региональными объектами культурного наследия. Они были построены в конце XIX — начале ХХ веков.

Специалисты использовали в работе исторические фотографии, чтобы с точностью воссоздать первозданный облик зданий.

«Такая большая кропотливая работа позволяет на долгие годы сохранить аутентичность старинных зданий и сберечь исторический облик краевой столицы»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В ходе работ была усилена конструкция зданий, отреставрирована кирпичная кладка, восстановлены архитектурные элементы и декор фасадов, восстановлены утраченные элементы лепнины, оконных и дверных блоков. В настоящее время оба здания используются под административные цели.

Анастасия Донскова

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