Букмекерская контора «Париматч» обратилась к Зеленскому с жалобой на СБУ

Букмекерская контора «Париматч», против которой сегодня, 11 марта, Украина ввела санкции, обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой проверить Службу безопасности Украины. В «Париматч» утверждают, что СБУ занимается неправомерным экономическим давлением на букмекера.

Как заявили в «Париматч», СБУ с начала вооруженного конфликта:

«оказывает влияние» на банковскую систему и менеджеров компании;

создает основу для открытия уголовных дел по статьям о государственной измене и осуществлению коллаборационной деятельности против сотрудников и партнеров компании;

распространяет в соцсетях и медиа недостоверную и манипулятивную информацию о букмекере с целью разрушения деловой репутации;

предпринимает попытки внести компании холдинга в санкционные списки, десятки компаний холдинга вносятся в эти списки без расследований и судебных решений;

осуществляет «экономический и психологический терроризм» в отношении компании путем блокирования любой деятельности.

В компании утверждают, что контакты с сотрудниками СБУ с начала военных действий имели только формат угроз, устрашения и вымогательства.

«Отложив свои первоочередные задачи, сотрудники Службы безопасности Украины в течение нескольких месяцев пользуются собственными полномочиями, военным положением в стране и неправомерно давят на лицензированного оператора. Считаем, что это спланированная кампания против ООО "Париматч" и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом»,— говорится в заявлении на сайте букмекера.

При этом в компании подчеркнули, что «Париматч» — бренд, созданный украинцами, и которым владеют украинцы. Компания напоминает, что с 2021 года получила лицензию на осуществление букмекерской деятельности на Украине.

«С начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора»,— добавил букмекер. Кроме того, компания сообщила, что оказала помощь ВСУ и другим украинским ведомствам в общей сложности на сумму более 500 млн грн.

В компании заявили, что готовы публично ответить на все вопросы правоохранительных органов и защищать свою позицию в суде. «Экономическое давление СБУ должно быть искоренено, как и российские захватчики»,— заключили в компании.

Накануне Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против букмекеров «Париматч», «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Пари», «Марафон», БК «Олимп», а также российского оператора государственных лотерей «Спортлото». Санкции предполагают блокирование активов, ограничения на торговые операции и транзит ресурсов и другие меры.

Эрдни Кагалтынов