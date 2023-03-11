Петербург выделит 220 млн рублей в текущем году на лекарства для сердечников

Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями со сниженной фракцией выброса менее 40%, получат дополнительные меры поддержки, сообщила пресс-служба Смольного днем 11 марта. На бесплатные лекарства для них город направит 220 млн рублей.

«В 2023 году из городского бюджета выделят 220 млн рублей для обеспечения соответствующей терапией 8 640 пациентов»,— говорится в сообщении.

Ожидается, что такие меры позволят сократить количество повторных госпитализаций на 1 274 и спасать ежегодно до 637 жизней пациентов.

Ранее сообщалось, что на поддержку пациентов с ССЗ город направит 214 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте