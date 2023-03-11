В Ярославле родители не могут вернуть заплаченный за школьное питание миллион рублей

В Ярославле на счетах поставщиков питания заморожено около 1 млн руб. денежных средств, авансом заплаченных родителями. Об этом в эфире «Радио России» сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Ярославской области Наталья Новожилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обед в ярославской школе

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Обед в ярославской школе

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как пояснили в прокуратуре, проблемы у родителей связаны со сменой поставщиков питания в ярославских школах. Сначала в январе 2023 года у ООО «Комбинат социального питания» зависли около 10 млн руб., которые родители положили авансом в конце декабря.

«Прокуратурой было внесено представление в адрес руководителя данной организации. С февраля ситуация развернулась. По результатам конкурсных процедур организация "Комбинат социального питания" вернулась во многие образовательные учреждения для оказания услуг питания. Соответственно, на счетах новых поставщиков оказались денежные средства, внесенные родителями в счет оплаты за февраль. И ими меры тоже не были своевременно приняты для разрешения этой ситуации. Мы внесли представление им»,— рассказала Наталья Новожилова.

9 млн руб. удалось вернуть родителям за счет подписания соглашений между «Комбинатом соцпитания» и новыми поставщиками. 1 млн руб. остается замороженным.

«Работа продолжается по одной из организаций, у которой заключены контракты с 10 образовательными учреждениями. Она ушла изначально от процедуры авансирования платы. Соответственно здесь сложно было переводить денежные средства. Под контролем прокуратуры ведется работа по получению от родителей заявлений на возврат денежных средств, которые были заблокированы на счетах старых поставщиков»,— пояснила Наталья Новожилова.

Также прокуратура внесла представление мэру Ярославля Артему Молчанову. Как посчитали в ведомстве, мэрия как учредитель городских школ «не приняла активных мер» по возвращению денег родителей.

Андрей Иванов