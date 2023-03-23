Властелин пива и кетчупа

Вы когда-нибудь покупали кетчуп Heinz? Пили пиво Bud, «Клинское», Stella Artois, Spaten, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden? Ели гамбургеры и картофель фри в ресторанах Burger King? Если хоть на один из этих вопросов вы ответили «да», значит, в том, что состояние Жорже Паулу Леманна превышает $21 млрд, есть и ваша заслуга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жорже Паулу Леманн во время заседания Совета по экономическому и социальному развитию в ноябре 2016 года

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters Жорже Паулу Леманн во время заседания Совета по экономическому и социальному развитию в ноябре 2016 года

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Какао с молоком

Жорже Паулу Леманн родился 26 августа 1939 года в Рио-де-Жанейро. Его отец, Пауль Леманн, был иммигрантом из Швейцарии, переселившимся в Бразилию в 1920-е годы, основателем компании молочных продуктов Leco (в настоящее время этот бренд принадлежит мексиканской Grupo Lala — одной из крупнейших молочных компаний в мире). Мать, Анна Иветта Трюбнер, тоже имела швейцарские корни, но ее предки приехали в Бразилию намного раньше, чем ее муж. Семья Трюбнер владела компанией Truebner&Co., занимавшейся экспортом какао-бобов из штата Баия. На масштабы бизнеса указывает тот факт, что брат Анны Иветты Луис Харольд Трюбнер был членом совета директоров Нью-Йоркской биржи какао.

Жорже Паулу был поздним ребенком. Он родился, когда его отцу было 49 лет, а матери — 31. Мальчика отдали в элитную частную школу — Escola Americana do Rio de Janeiro (Американская школа Рио-де-Жанейро). В ней учились дети разных национальностей, не было традиционного для многих бразильских школ религиозного уклона.

Сначала он учился неплохо, но к старшим классам успеваемость ухудшилась. Возможно, на это повлияла смерть отца: Пауля Леманна сбил автобус, когда Жорже было 14 лет.

В свободное от школы время Жорже занимался серфингом и играл в большой теннис.

Слишком Северная Америка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая на конференции Института Милкена в 2018 году (на фото), Жорже Леманн назвал себя «перепуганным динозавром», вынужденным приспосабливаться к сильно изменившимся потребительским привычкам по отношению к знаменитым брендам

Фото: Bloomberg / Getty Images Выступая на конференции Института Милкена в 2018 году (на фото), Жорже Леманн назвал себя «перепуганным динозавром», вынужденным приспосабливаться к сильно изменившимся потребительским привычкам по отношению к знаменитым брендам

Фото: Bloomberg / Getty Images

После окончания Американской школы Рио-де-Жанейро он отправился в США, поступил в Гарвардский университет. После жаркого Рио холодный Бостон ему не понравился. Спортивные успехи Леманна в Гарварде оценили, а вот постоянные прогулы лекций университетскому начальству не нравились.

В день окончания занятий на первом курсе Леманн устроил фейерверк в университетском дворе. Однокурсники это оценили, начальство — нет. Его маме прислали письмо, в котором рекомендовали Жорже взять академический отпуск на год и вернуться в Гарвард, когда немного повзрослеет.

Правила Жорже Паулу Леманна «Учитесь на поражениях и выходите в лучшей форме на следующий раунд».

«Деньги — это просто показатель того, что бизнес идет хорошо или нет, но деньги сами по себе меня не очаровывают».

«Бизнес похож на теннис. Вы можете не выигрывать все очки и сеты, но, если вы продолжаете наступать и концентрируетесь, в конечном итоге вы победите».

«Честно говоря, я люблю работать».

«Выбирайте людей, которые лучше вас, тренируйте их, ставьте перед ними цели».

«Вы не можете быть хороши во всем. Вы должны концентрироваться на самом существенном».

«Имя, репутация и бренд — бесценные активы, которые создаются десятилетиями и могут быть потеряны за несколько секунд».

«Всегда и в первую очередь инвестируйте в людей».

Мать очень хотела, чтобы Жорже получил диплом престижного американского университета. Поскольку в письме из Гарварда содержалась только рекомендация, а не запрет, после каникул Леманн вернулся в Бостон. Он решил, что должен закончить учебу, которая ему не нравилась, как можно быстрее. Он разработал следующую систему. Прежде чем записаться на курс к тому или иному профессору, Леманн обсуждал этот курс с теми студентами, которые уже его прошли, и другими профессорами. Узнав, что вопросы на экзаменах часто повторяются из года в год, он брал в библиотеке материалы экзаменов прошлых лет и изучал их. В результате на лекции он приходил, представляя, о чем на них будет идти речь. Из хронически неуспевающего студента он превратился в одного из лучших. Если другие студенты обычно сдавали каждый семестр четыре предмета, он — шесть или семь. Ударный темп учебы позволил Леманну закончить обучение на год раньше срока. Ему не терпелось поскорее заняться делом, а не учебой.

Много лет спустя выпускник 1961 года Жорже Паулу Леманн вернулся в Гарвард, чтобы пожертвовать университету крупную сумму — на увеличение числа курсов для студентов, интересующихся предпринимательством.

Первый сет комом

Вернувшись домой, в Рио, с дипломом Гарварда Леманн попробовал работать в журналистике. Не понравилось. Затем отправился на родину предков, в Швейцарию, стажироваться в отделении инвестиционного банка Credit Suisse в Женеве. Проработал там недолго: ему не понравилась царящая в банке бюрократическая атмосфера, у него не было чувства сопричастности общему делу.

Он попробовал добиться успеха в теннисе (поскольку у Жорже было двойное гражданство, бразильское и швейцарское, в справочниках по теннисной статистике он иногда записан как швейцарец, но чаще как бразилец). Во всех официальных биографиях Леманна упоминается его участие в двух турнирах Большого шлема — Уимблдоне и Открытом чемпионате Франции (Ролан Гарросе). На Уимблдоне в основной сетке турнира в одиночном разряде участвуют 128 теннисистов. Проиграв в первом же круге, Леманн выбыл из турнира. На Ролан Гарросе произошло то же самое. В Швейцарии, видимо, он чувствовал себя увереннее, на турнирах в Гштаде и Лугано ему удалось пройти во второй круг. За всю теннисную карьеру Леманн выиграл 71 матч и проиграл 89. Последний крупный турнир, на котором он выступал,— чемпионат ветеранов в Калифорнии в 1988 году.

Вернувшись в Бразилию, имея небольшой опыт работы в инвестиционном банкинге, Леманн устроился в компанию с безликим названием Invesco (даже не зная португальского, можно догадаться, что это сокращение от «инвестиционная» и «компания»). Небольшой пакет акций Invesco, который приобрел Леманн, возможно, давал ему чувство сопричастности, которого не было в Credit Suisse. Увы, эта первая его инвестиция оказалась неудачной. Invesco обанкротилась.

От каждого — по способностям, каждому — по заслугам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жорже Леманн с супругой, Сусанной Леманн. Сусанна — основатель и владелица компании Matuete, работающей в сфере люкс-туризма

Фото: Scott Olson / Getty Images Жорже Леманн с супругой, Сусанной Леманн. Сусанна — основатель и владелица компании Matuete, работающей в сфере люкс-туризма

Фото: Scott Olson / Getty Images

В 1971 году Жорже Паулу Леманн вместе с бывшим судьей апелляционного суда и бывшим депутатом парламента Адольфо де Кампело Жентилом основал инвестиционный банк — Banco de Investimentos Garantia.

В это время у власти в Бразилии находился президент Эмилиу Гаррастазу Медиси. На время его правления пришелся пик военной диктатуры (цензура прессы, пытки и тайные убийства политических противников, смертные приговоры за антиправительственную деятельность) и экономический подъем. С 1968 по 1974 год темпы роста экономики составляли в среднем 11,1% в год (в промышленном секторе — 13,1% в год).

Глобальный нефтяной кризис 1973 года ударил по торговому балансу Бразилии. Экономика страны сильно зависела от нефтяных цен. Экспортные цены упали, импортные выросли. Исправить ситуацию за счет внешних заимствований не получилось. Дефицит торгового баланса Бразилии в 1973 году составлял $1,7 млрд, в 1980 году — $12,8 млрд. Внешний долг страны рос еще в период экономического подъема: в конце 1967 года он составлял $3,344 млрд, в конце 1973 года — $12,572 млрд. В 1975 году он составлял $22 млрд, в 1980 году — почти $54 млрд. Выросла инфляция — с 16,2% за год в 1973 году до 110,2% за год в 1980 году.

Банк Garantia сумел удержаться на плаву в наступившие сложные времена. Журнал Forbes называл Garantia бразильской версией Goldman Sachs. Леманн использовал новые методы финансирования сделок, еще неизвестные в Южной Америке.

Деривативами банк Garantia начал заниматься тогда, когда в других бразильских банках не все знали это слово. У Goldman Sachs был заимствован важный принцип корпоративной культуры — меритократия. Согласно этому принципу, руководящие посты должны занимать одаренные и трудолюбивые работники. Сотрудники, приносящие больше пользы компании, могут рассчитывать не только на продвижение, но и на вознаграждение в виде акций фирмы. От того, кто оказался на верхних ступенях корпоративной лестницы, но не оправдал доверия, компания избавляется.

Леманн однажды сказал, что подбирает идеальных работников по принципу БУС (бедный, умный, сильно хочет разбогатеть).

3G

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lojas Americanas — это 41 тыс. сотрудников, более 350 магазинов и онлайн-платформа, через которую более 120 тыс. поставщиков продают 137 млн товарных позиций

Фото: Paulo Fridman / Bloomberg / Getty Images Lojas Americanas — это 41 тыс. сотрудников, более 350 магазинов и онлайн-платформа, через которую более 120 тыс. поставщиков продают 137 млн товарных позиций

Фото: Paulo Fridman / Bloomberg / Getty Images

В 1982 году банк Garantia провел свою самую крупную на тот момент сделку — приобрел за $23 млн контрольный пакет акций компании Lojas Americanas. Первые три магазина Lojas Americanas (в переводе с португальского — «американская одежда») открыли в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в 1929 году четыре топ-менеджера американской сети Woolworth. Со временем магазинчики, продававшие одежду по фиксированным низким ценам, превратились в супермаркеты: в момент заключения сделки с банком Garantia это была четвертая по величине розничная сеть Бразилии с годовым объемом продаж $300 млн. За следующие семь лет в компанию было вложено $220 млн. В 1988 году в сети было 63 магазина, годовой объем продаж составлял $570 млн. На уровень прибыльности, оправдывавший инвестиции, сеть вышла только много лет спустя. В 2013 году в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам CША (SEC) Lojas Americanas была названа крупнейшим ритейлером Южной Америки в непродовольственном секторе и интернет-торговле.

Партнерами Леманна в сделке с Lojas Americanos были два сотрудника Garantia. Марсель Херманн Теллес пришел в банк на стажировку в 1972 году и благодаря своим талантам уже через два года стал партнером. Бывший владелец брокерской конторы Карлос Альберто «Бето» Сикупира познакомился с Леманном в 1973 году, занимаясь подводной охотой. Леманн пригласил его к себе на работу.

Три мушкетера инвестиций Марсель Теллес и «Бето» Сикупира, соратники Леманна на протяжении полувека, вместе с ним входят в рейтинги богатейших людей планеты, хоть и занимают более низкие места. По ситуации на конец февраля 2023 года в рейтинге миллиардеров Bloomberg Леманн занимал 75-е место с состоянием $21,2 млрд, Теллес — 207-е с состоянием $9,69 млрд, Сикупира — 272-е с состоянием $8,14 млрд.

Впоследствии эту троицу будут называть «тремя мушкетерами» или «3G» (что расшифровывается как «3 из банка Garantia»).

Крайне неудачной оказалась их следующая совместная крупная инвестиция — в производителя полотенец Artex. Компания была куплена за $10 млн, в нее было вложено $50 млн, а в итоге капитализация Artex опустилась ниже суммы, за которую она была приобретена.

После двух не самых удачных крупных инвестиций с третьей подачи Леманн пришел к победе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Теллес работает с Леманном уже полвека, его состояние всего в два с небольшим раза меньше, чем у шефа

Фото: Bloomberg / Getty Images Марсель Теллес работает с Леманном уже полвека, его состояние всего в два с небольшим раза меньше, чем у шефа

Фото: Bloomberg / Getty Images

В 1989 году Леманн, Теллес и Сикупира приобрели за $50 млн пивоваренную компанию Brahma, почти не приносившую прибыли.

Предлагая выйти на сделку, Леманн так объяснял Теллесу и Сикупире ее выгоду: «Тропическая страна, жаркий климат, хороший бренд, молодое население, плохой менеджмент». Еще один аргумент звучал так: «Кто самый богатый парень в Венесуэле? Пивовар. Самый богатый парень в Колумбии? Пивовар. Самый богатый парень в Аргентине? Пивовар. Все эти ребята не могут быть гениями… Должно быть, этот бизнес хорош» (для справки: Леманн имел в виду венесуэльца Лоренсо Алехандро Мендосу Гименеса, колумбийца Хулио Марио Санто Доминго Пумарехо, аргентинца Карлоса Мигенса Бемберга).

Пиво денежку найдет

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламу пивных брендов, принадлежащих Леманну, можно увидеть по всему миру, в том числе в его родной Бразилии

Фото: Bloomberg / Getty Images Рекламу пивных брендов, принадлежащих Леманну, можно увидеть по всему миру, в том числе в его родной Бразилии

Фото: Bloomberg / Getty Images

После покупки Brahma «троицей из Garantia» в компании была проведена реструктуризация. В течение десятилетия было сокращено более половины рабочих мест, объем производства увеличился в семь раз, прибыль до начисления процентов, налогообложения и амортизации — в восемь.

В 1998 году швейцарско-американский инвестиционный банк CS First Boston, подразделение швейцарского Credit Suisse, купил банк Garantia за $675 млн ($200 млн наличными, остальное акциями банка Credit Suisse). После завершения сделки Леманн покинул пост председателя совета директоров банка, но некоторое время еще проработал при новых хозяевах в должности старшего советника. Сделка была выгоднее для продавцов, чем для покупателей. Банк нес сильные убытки из-за вложений в государственные облигации Бразилии.

В 1999 году бронированный автомобиль, на котором ехали дети Леманна, был обстрелян. Возможно, преступники планировали взять детей в заложники и потребовать от отца выкуп. После этого события Леманн вместе с семьей переехал в Швейцарию (при этом почти четверть века спустя его называют «самым богатым бразильцем»).

Не бог, а изобретатель В 2020 году живущий в штате Невада президент Всемирного общества индуизма Раджан Зед призвал компанию Anheuser-Busch InBev переименовать популярный бразильский пивной бренд Brahma. По его словам, это название оскорбляет чувства верующих, так как Брахма — один из трех главных божеств индуистского пантеона. Компания в ответ заявила, что название пива не имеет никакого отношения к индуизму, а было дано в честь английского изобретателя Джозефа Брамы, создателя гидравлического пресса. В конце XVIII века Брама запатентовал помпу для разлива пива.

В июле 1999 года пивоваренная компания Brahma присоединила крупнейшего конкурента — Companhia Antarctica Paulista — за $1 млрд акциями. Объединенная компания получила название Companhia de Bebidas das Americas, но более известна под названием на английском — AmBev (сокращение от american beverages — «американские напитки»). Марсель Теллес занял пост сопредседателя совета директоров AmBev (бывший председатель Викторио де Марчи стал вторым сопредседателем). На долю компании приходилось 70% бразильского рынка пива, самого крупного рынка Латинской Америки — региона, в котором потребление пива росло самыми высокими темпами.

Но этого троице инвесторов было мало. В марте 2004 года было объявлено о слиянии AmBev с бельгийской Interbrew, владельцем пивных брендов Stella Artois и Beck`s. Сделка оценивалась в $11,5 млрд. До слияния Interbrew была третьей по величине в мире пивоваренной компанией по объему производства, AmBev — пятой. Возникшая в результате слияния компания InBev стала крупнейшим пивоваром в мире, на ее долю приходилось 14% мирового пивного рынка.

В 2008 году InBev поглотила крупнейшую пивоваренную компанию США Anheuser-Busch, производителя пива Budweiser, выкупив все ее акции по цене $70 за акцию.

Общая сумма сделки составила $52 млрд. Новая компания получила название Anheuser-Busch InBev (сокращенно — AB InBev). В рамках реструктуризации в североамериканской компании было сокращено 1400 рабочих мест, прекращены отношения с 415 подрядчиками, проданы непрофильные активы и корпоративные самолеты. Многие топ-менеджеры лишились помощников, доплат к пенсионному плану за счет фирмы. Пенсионеры компании остались без полисов страхования жизни. У 1200 сотрудников были отобраны корпоративные сотовые телефоны.

Начиная с 2014 года AB InBev сделала несколько предложений о покупке своему крупнейшему конкуренту — британской SABMiller. На пятый раз британцы ответили согласием. Сделка, ставшая одной из крупнейших в истории бизнеса, была завершена в 2016 году, ее сумма составила около $100 млрд. На долю объединенной компании в 2022 году приходилось 34% мирового рынка пива (согласно отчету Top 40 Breweries компании BarthHaas Report).

В 2018 году в результате слияния бизнесов AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России и Украины была образована компания AB InBev Efes, вышедшая в 2019 году в лидеры пивоваренного рынка России.

В числе брендов компании — Bud, Efes Pilsener, Spaten, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden, El Capulco, «Старый Мельник из Бочонка», «Клинское», «Белый Медведь», Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. В апреле 2022 года компания объявила о том, что уходит с российского рынка. Стало известно, что она ведет переговоры о продаже своей неконтролирующей доли в совместном предприятии турецкому партнеру. В августе того же года было объявлено о локализации производства нескольких импортных брендов на российских заводах компании.

Акции AB InBev — самый дорогой актив, принадлежащий Жорже Паулу Леманну и его партнерам Теллесу и Сикупире.

И еще о 3G

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2010 году из-за глобального финансового кризиса произошел делистинг акций Burger King. 3G Capital выкупила компанию. В 2012 году Burger King вернулась на биржу (на фото справа — гендиректор компании Ричард Хеес)

Фото: Brendan McDermid / Reuters В 2010 году из-за глобального финансового кризиса произошел делистинг акций Burger King. 3G Capital выкупила компанию. В 2012 году Burger King вернулась на биржу (на фото справа — гендиректор компании Ричард Хеес)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В 2004 году, в год слияния AmBev и Interbrew, была основана инвестиционная компания 3G Capital. Кроме «троицы из Garantia» в числе ее основателей был партнер крупнейшей частной инвестиционной компании Латинской Америки GP Investimentos Алекс Беринг (Александре Беринг да Коста).

В сентябре 2010 года 3G Capital купила за $3,26 млрд (с учетом средств, направленных на погашение долга,— $4 млрд) компанию Burger King Holdings Inc., владеющую второй по количеству заведений в мире сетью ресторанов быстрого обслуживания Burger King.

В 2014 году Burger King приобрела канадскую сеть кофеен и ресторанов Tim Hortons за 12,5 млрд канадских долларов (около US$11,4 млрд). Инвестфонд Уоррена Баффетта способствовал сделке, купив 25% акций новой компании, получившей название Restaurant Brands International (RBI). Благодаря слиянию объединенная компания перешла в канадскую юрисдикцию, что дало ей возможность платить более низкий, чем в США, корпоративный налог. В 2017 году за $1,8 млрд была присоединена еще одна компания — сеть куриного фастфуда Popeyes Louisiana Kitchen. В 2021 году RBI купила за $1 млрд еще одну сеть быстрого питания — Firehouse Subs.

Друзья-инвесторы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2013 году Жорже Леманн и Уоррен Баффет купили больше кетчупа, чем кто-либо в истории,— на $23,2 млрд

Фото: Bloomberg / Getty Images В 2013 году Жорже Леманн и Уоррен Баффет купили больше кетчупа, чем кто-либо в истории,— на $23,2 млрд

Фото: Bloomberg / Getty Images

В 2013 году Леманн (и 3G Capital) вместе со своим старым приятелем Уорреном Баффеттом (и его инвестфондом Berkshire Hathaway) совершили крупнейшую сделку в истории пищевой индустрии — приобрели производителя кетчупа H.J. Heinz Company за $23,2 млрд.

В 2015 году было объявлено о слиянии Heinz с Kraft Foods Group Inc. Возникшая в результате слияния The Kraft Heinz Company (чаще ее называют просто Kraft Heinz) стала третьим по величине в США и пятым по величине в мире продовольственным концерном.

В 2021 году к Kraft Heinz были присоединены две компании — бразильский производитель соусов и пищевых добавок Hemmer Alimentos (сумма сделки не называлась) и турецкий производитель соусов Assan Foods (куплена за $100 млн).

Леманн и Баффетт познакомились в 1998 году, когда оба были членами совета директоров компании Gillette. Баффетт спросил Леманна, доволен ли тот, что продал банк Garantia. Тот ответил, что доволен, так как ему не хотелось бы завершить свою карьеру на посту руководителя, управляющего банком вроде Goldman Sachs. Ему больше хотелось быть кем-то вроде самого Баффетта: «Вы можете лучше контролировать свое время, у вас лучше чувство юмора, и вы намного богаче». После сделки по покупке Heinz Баффетт заявил, что жалеет о том, что не работал с Леманном раньше. В 2019 году в интервью Reuters Баффетт дал Леманну такую характеристику: «Мой хороший друг и прекрасный человек».

Алексей Алексеев