«Адмирал» обыграл «Салавата Юлаева» и впервые в истории вышел в 1/4 финала КХЛ

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» победили в серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб «Салават Юлаев» и впервые в своей истории вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Прошедшая во Владивостоке на «Фетисов Арене» шестая встреча серии завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:1). Серию «Адмирал» выиграл со счетом 4:2. Шайбы забросили: Шэн (30), Емец (34), Берлев (58) — Хмелевский (17, 46).

Помимо «Адмирала» в 1/4 финала вышли ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

Мария Федотова