В Нижнем Тагиле автобус протащил по земле 73-летнего пенсионера

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 73-летнему пенсионеру при посадке в автобус №25 зажало ногу дверями. При этом водитель начал движение и протащил мужчину около 20 метров по асфальту. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на внучку пострадавшего.

Инцидент произошел накануне, 10 марта, в районе остановки «Универсам». По словам девушки, пенсионер ударился головой, а водитель не стал ему помогать. «После того как заметил — остановился, выбежал, помахал руками, сел обратно в автобус и уехал. Спасибо добрым людям, которые довезли деда до дома»,— отметила она.

В пресс-службе городской ГИБДД сообщили, что в полицию из-за данного происшествия никто не обращался, но водителя все-равно вызвали для дачи пояснений.

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