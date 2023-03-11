Компания Mundfish подтвердила блогеру Макаренкову разработку Atomic Heart 2

Бывший главред «Игромании» и блогер Алексей Макаренков в видео, опубликованном на его YouTube-канале сегодня, 11 марта, рассказал, что компания Mundfish в ответ на его запрос подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из игры Atomic Heart

Фото: Mundfish Кадр из игры Atomic Heart

Фото: Mundfish

«Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть»,— сообщил Алексей Макаренков, пересказывая ответ разработчика на соответствующий вопрос. По словам блогера, сейчас студия работает над анонсированными ранее четырьмя дополнениями к первой части игры.

Агентство РБК 11 марта опубликовало обзорную статью об Atomic Heart, в которой в том числе рассказало о вложениях в игру. Источник издания на рынке видеоигр оценил бюджет Atomic Heart не менее чем в $25 млн. В 2019 году в студии заявляли, что речь идет о «нескольких миллионах долларов».

Российская компания Mundfish выпустила Atomic Heart 21 февраля 2023 года. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam. Это шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие в Atomic Heart разворачивается в альтернативном СССР.