Spiegel: в Германии провалилась попытка создать Совет нацбезопасности

Коалиционное правительство Германии не договорилось о создании Совета национальной безопасности из-за разногласий о том, кто возглавит этот орган и как он будет работать. Об этом сообщила газета Der Spiegel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анналена Бербок и Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters Анналена Бербок и Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters

После переговоров, которые продолжались несколько месяцев, канцлер Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) и глава МИДа Анналена Бербок («Зеленые») так и не договорились, как будет работать Совет нацбезопасности и кто его возглавит. Поэтому было решено временно не развивать проект, сообщили источники Der Spiegel.

Спор о полномочиях Совета нацбезопасности связан с тем, что МИД Германии не хочет передавать часть полномочий офису канцлера, который и без того занят принятием серьезных решений. В свою очередь, офис канцлера выступает против того, чтобы орган, который может принимать решения самостоятельно, подчинялся МИДу. Партия «Зеленые» опасается, что политическая роль МИДа снизится. Поэтому они предлагают ротационную модель, при которой советом руководили бы различные министерства попеременно.

Дискуссия о создании совета касается обсуждения новой стратегии национальной безопасности. Принятие стратегии должно было состояться к Мюнхенской конференции 17 февраля. По данным Der Spiegel, этого не произошло из-за разногласий между Олафом Шольцем и Анналеной Бербок. Стороны не могут договориться по поводу оборонных расходов. В частности, «Зеленые» скептически относятся к планам партии Шольца закрепить в стратегии целевой показатель расходов на оборону в размере 2% ВВП.

В конце 2022 года Олаф Шольц заявил, что новая стратегия национальной безопасности Германии будет учитывать угрозы в Европе, «в первую очередь исходящие от России». По мнению канцлера, принятие новой стратегии необходимо из-за новой роли Германии на мировой арене.

Анастасия Ларина