В Петербурге задержали мундепа «Гагаринского» по подозрению в мошенничестве при благоустройстве

42-летнего муниципального депутата петербургского МО «Гагаринское» задержали в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России в субботу, 11 марта. Его и 45-летнего гендиректора компании-подрядчика подозревают в «распиле» 20 млн рублей на контракте по благоустройству.

Как считает следствие, договор между МО и компанией о благоустройстве территории, заключенный в 2020 году, фактически не был исполнен, в то время как подрядчик получил за выполненные только на бумаге работы 20 млн рублей. Задержанный депутат стал фигурантом дела, поскольку сам нашел подрядчика.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СК.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте