В станице Казанской нетрезвый мужчина выстрелил в подростка из ружья

В станице Казанской местный 45-летний житель выстрелил в подростка из пневматического ружья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Как пояснили в ведомстве, в местное отделение полиции поступило заявление о конфликте между местными жителями. Прибывшие на место сотрудники попытались задержать стрелявшего, но он оказал сопротивление. В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ружье изъяли и отправили на экспертизу. Собранные сведения будут переданы в следственные органы для дальнейшего изучения.

Как сообщили в соцсетях, конфликт произошел вечером 9 марта. Двое подростков двигались по улице Ленина, когда у одного из домов на них начала лаять собака. Будучи в нетрезвом состоянии, хозяин дома решил, что дети дразнили животное. Мужчина достал ружье и выстрелил в пах одному из подростков, а второго ударил. Пострадавшие позвали родителей, которые вызвали сотрудников полиции.

Анастасия Донскова

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