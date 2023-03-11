При взрыве в культурном центре Афганистана погибли четыре человека

В городе Мазари-Шариф в северной провинции Афганистана в культурном центре прогремел взрыв. Погибли четыре человека, ранения получили 16 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганском правительстве «Талибана» (группировка признана террористической и запрещена в России).

По данным газеты Hasht-e Subh, утром в 11:00 по местному времени (9:30 мск) произошел взрыв в центре города Мазари-Шариф в провинции Балх. По информации TOLO News, на момент взрыва в культурном центре были журналисты, религиозные деятели и чиновники.

По данным представителя полиции региона Мохаммада Асифа Вазири, как передает Al Arabiya, погиб один человек, были ранены пятеро.

Анастасия Ларина