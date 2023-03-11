Апелляция поддержала власти Кубани в споре с Почтой России о реставрации здания Главпочтамта

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве оставил без изменений решение, обязывающее Почту России отреставрировать занимаемый ее подразделением 107-летнее здание Главпочтамта в Краснодаре, оно вступило в законную силу. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yandex.ru Фото: yandex.ru

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск администрации Краснодарского края к АО «Почта России» о реставрации фасада краснодарского Главпочтамта на углу улиц Карасунской и Рашпилевской, который является объектом культурного наследия.

Здание строилось в 1913–1915 годах как почтово-телеграфная и телефонная контора. Сейчас, кроме Главпочтамта, там располагается УФПС по Краснодарскому краю.

Почта России была обязана провести работы по сохранению объекта, однако не выполнила обязательства, за что в феврале 2022 года Ленинский районный суд Краснодара привлек ее к административной ответственности. Тем не менее реставрация Главпочтамта так и не была осуществлена, в связи с чем краевые власти были вынуждены обратиться в арбитражный суд.

Тот предписал Почте России в течение шести месяцев с момента вступления решения в силу разработать и представить в краевое управление по охране объектов культурного наследия на согласование проектную документацию, а в течение года с момента ее согласования провести комплекс соответствующих работ. Обжалование судебного акта оказалось безрезультатным, он вступил в законную силу.

Почтовому ведомству предстоит выполнить частичный ремонт западного фасада и балконной плиты северного фасада здания. В пресс-службе УФПС по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» ранее сообщали, что планируют начать работы уже в 2023 году.

Михаил Волкодав

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