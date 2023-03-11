В Краснодаре проверят обстоятельства гибели пенсионерки при пожаре

В Краснодаре начали доследственную проверку по факту гибели 72-летней женщины при пожаре в жилом доме на улице Грушевой в СНТ «Строитель». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар произошел вечером 10 марта текущего года. Соседи пенсионерки заметили огонь в ее доме и вызвали пожарных. Прибывшие на место службы устранили пожар и обнаружили тело хозяйки домовладения в жилой комнате.

«По предварительным данным, причиной возгорания явилась неисправность обогревательного оборудования»,— говорится в сообщении.

В рамках проверки были опрошены очевидцы, осмотрено место происшествия и назначены экспертизы. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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