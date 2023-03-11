Президент Финляндии заявил о ни с кем не согласованном предложении премьера передать Украине истребители

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что предложение премьер-министра страны Санны Марин о передаче Украине списанных истребителей Hornet ни с кем не обсуждалось. Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что госпожа Марин не обсуждала этот вопрос ни с ним, ни с командующим Оборонительными силами генералом Тимо Кивиненом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Этот вопрос ни с кем не обсуждался»,— сказал Саули Ниинистё агентству STT (перевод по «Интерфакс»). «Марин не говорила со мной об этой идее заранее. Я бы предостерег ее»,— сказал Антти Кайкконен газете Iltalehti.

Во время визита в Киев 10 марта Санна Марин заявила, что Финляндия может обсудить передачу Украине списанных истребителей Hornet. Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции рассказал, что на переговорах с госпожой Марин обсуждался 14-й пакет военной помощи от Финляндии.

Что происходит на 381-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко