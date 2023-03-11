В Тюмени суд арестовал мужчину, который взял в заложники сотрудников «Магнита»

Центральный районный суд Тюмени арестовал до 9 мая Алексея Газиева, который взял в заложники сотрудников магазина «Магнит». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Напомним, мужчине инкриминируют ч. 3 ст.30 п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений) и п. «в, г, ж» ч.2ст. 206 УК РФ (захват заложников).

По данным следствия, около 02:00 ночи 10 марта Алексей Газиев зашел в круглосуточный магазин на ул. Александра Протозанова, вооружился витринным ножом, и взял в заложники трех человек. Двое сотрудников смогли сбежать, а третий, которому нападавший угрожал ножом, провел в магазине еще несколько часов.

Алексей Газиев требовать представителей СМИ в обмен на освобождение заложника. Территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции. В результате мужчину задержали, а заложник не пострадал.

Вину обвиняемый признал полностью и извинился перед потерпевшими.

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