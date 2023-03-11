На Украине пообещали Крыму «горячий сезон»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый летний в Крыму будет «горячим и очень жарким». Об этом сообщает «Ъ».

Заявление прозвучало в интервью на канале журналиста Валерия Голованова.

«Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, а с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале»,— цитирует издание сообщение советника.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале проведения фортификационных работ на полуострове. Как отметил господин Аксенов, меры являются предупредительными.

Анастасия Донскова

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