50 тыс. самозанятых работают в Удмуртии

С 1 июля 2020 года в Удмуртии зарегистрировалось 50 тыс. самозанятых, сообщает Корпорация развития республики. Больше всего их в Ижевске и Завьяловском районе. Чаще всего в качестве самозанятых регистрируются репетиторы, строители, сантехники, маркетологи, таксисты, парикмахеры, арендодатели.

Стать самозанятыми могут физлица, у которых нет штата наемных работников и работодателя, а также с доходом, не превышающим 2,4 млн рублей в год. Для них действуют сниженные налоговые ставки: 4% — если доход поступил от физлица, 6% — если доход поступил от юрлица или ИП.

Кроме того, в Удмуртии для самозанятых разработаны специальные меры поддержки. Среди них льготные ставки по займам 5% годовых на три года, участие в обучающих мероприятиях — мастер-классах, тренингах, семинарах, бизнес-форумах, бесплатные консультации по налоговым, юридическим и маркетинговым вопросам, аренда офиса на льготных условиях и другие.