Снег сошел с крыши балкона на двух прохожих в Ижевске

В Ижевске на двух прохожих сошел снег с козырька крыши балкона с 4 этажа дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Произошло это на ул. Новостроительная, 31 около 13:30 10 марта. Пострадали женщина 1947 года рождения и мужчина 1975 года рождения. Обошлось без серьезных травм, оба от госпитализации отказались.

Жителей республики просят быть внимательными из-за возможного схода снега и ледяных масс с крыш зданий. Необходимо посмотреть на карниз перед тем, как пройти мимо здания. Не стоит парковать автомобиль рядом со зданиями.

Напомним, в ночь на 10 марта пожарные в Удмуртии трижды выезжали на ликвидацию последствий схода снега с крыши.