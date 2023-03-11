Хачанов вышел в третий круг турнира Indian Wells Masters

Россиянин Карен Хачанов выиграл в матче с немцем Оскаром Отте во втором круге турнира Indian Wells Masters (США). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 16 минут.

Карен Хачанов находится на 13-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он победил в четырех турнирах АТР, а также выиграл Кубок Дэвиса в 2021 году в составе сборной России и серебряную медаль олимпийских игр в Токио в 2020 году.

В третьем круге Карен Хачанов сыграет с испанцем Александром Давидовичем-Фокиным. Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории WTA 1000. Проходит в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США), его призовой фонд — $8,8 млн.

Олеся Павленко