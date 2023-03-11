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Коммерсантъ FM
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Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона из США на турнире Bellator 292. Он защитил титул чемпиона промоушена в легком весе и вышел в 1/2 финала Гран при Bellator.

Бой завершился в первом раунде. Нурмагомедов победил при помощи удушающего приема.

24-летний Усман Нурмагомедов не проигрывал в профессиональной карьере. На его счету 17 побед. У 39-летнего Бенсона Хендерсона 30 побед и 12 поражений.

В других боях турнира Bellator 292 российский боец Валентин Молдавский проиграл Линтону Васселлу из Великобритании, россиянин Александр Шаблий победил Тофика Мусаева из Азербайджана.

Леонид Уварчев

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