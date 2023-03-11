В Донбассе погиб француз из украинского интернационального легиона

22-летний гражданин Франции Андреас Галлоцци погиб в Донбассе, сообщила Le Figaro. Он состоял в интернациональном легионе Украины. По информации СМИ, господин Галоцци стал третьим погибшим на Украине французом с начала военной операции России.

Мужчина погиб в боях под Сватово 16 февраля. Город находится в 160 км от Луганска. Мать погибшего сообщила, что ее сын решил отправиться на Украину сразу после начала боевых действий. Его тело доставят во Францию в ближайшие дни.

Интернациональный легион Украины начал формироваться почти сразу после ввода Россией войск на Украину. По информации РФ, на Украину с начала военной операции и до ноября прибыло 8 тыс. иностранцев для участия в боевых действиях.

Леонид Уварчев