Кудерметова обыграла Блинкову во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче второго круга Indian Wells Masters. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4, она продолжалась 1 час 20 минут. В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча между Каролиной Плишковой (Чехия) и Анной Калинской (РФ).

25-летняя Кудерметова занимает 11 место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой ассоциации. 24-летняя Блинкова находится на 69-й строчке рейтинга теннисисток. У нее также один титул WTA.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории WTA 1000, проводится Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев