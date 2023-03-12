Уход в долг

Российские инвесторы наращивают вложения в корпоративные и государственные облигации. По данным ЦБ, по итогам четвертого квартала чистые покупки таких бумаг составили почти 100 млрд руб. Инвесторов привлекает их низкая волатильность и высокая доходность, которая заметно превышает ставки по вкладам. Однако при таких инвестициях стоит учитывать влияние на долговой рынок денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, которая в ближайшее время может ужесточиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Притягательный рынок

По оценке ЦБ, количество физических лиц на брокерском обслуживании выросло во втором полугодии 2022 года на 14%, до 29,2 млн человек. Это вдвое ниже прироста за первое полугодие и самый слабый (в процентном отношении) прирост за предыдущие шесть лет. Как отмечается в отчете Банка России, в первые месяцы после февральских событий 2022 года увеличение клиентской базы обеспечивалось преимущественно за счет технического фактора — перевода активов клиентов к брокерам, не попавшим под санкции. Однако во второй половине года рост числа клиентов уже поддерживался в основном благодаря инвесторам, которые впервые пришли на фондовый или валютный рынок.

Этому могло способствовать активное восстановление рынка после обвала в сентябре. По итогам четвертого квартала индекс Московской биржи вырос на 10%, до 2154 пунктов, отыграв тем самым обвал третьего квартала. В итоге стоимость активов физических лиц, находящихся на брокерском обслуживании, выросла за четвертый квартал на 15%, до 6 трлн руб., что на 28% ниже значений конца 2021 года.

Покупай отечественное

Согласно отчету ЦБ, частные инвесторы продолжали сокращать вложения в иностранные активы, хотя и меньшими темпами, чем раньше. За последний квартал 2022 года чистые продажи акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов и мнимых нерезидентов составили 8 млрд руб., что почти вдвое меньше продаж в третьем квартале. Продажи ведутся как в связи с сохраняющимися рисками таких инвестиций, так и с возможным ужесточением требований ЦБ к торговле или к неквалифицированным инвесторам.

В сложившихся условиях частные инвесторы активно наращивали вложения в рублевые активы, в первую очередь облигации государственные и корпоративные.

За квартал чистые покупки гособлигаций составили 18 млрд руб., что сопоставимо с покупками кварталом ранее. Больший объем средств был инвестирован в корпоративный долг (83 млрд руб.), что в значительной степени было связано с выпуском замещающих бондов. «Рост доли государственных облигаций был обеспечен прежде всего принудительным переводом ОФЗ, учитываемых на счетах номинальных держателей из недружественных стран, в российские депозитарии в ноябре 2022 года. Кроме того, физлица участвовали в аукционах Минфина»,— отмечается в отчете ЦБ.

Пересмотр предпочтений

После жесткого падения фондового рынка в феврале—марте прошлого года розничные инвесторы существенно пересмотрели свои предпочтения в плане формирования портфеля, считают участники рынка. Тем более что рынок облигаций уже через полгода после февральского провала практически полностью восстановился, в то время как большинство акций продолжает торговаться на уровнях значительно ниже.

«Сейчас инвесторами скорее движет желание сохранить, нежели преумножить свой капитал, в особенности при условии сохранения достаточно высокой неопределенности на рынке»,— считает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев.

Высокий интерес к облигациям поддерживался уровнем их доходности, который превышает ставки по депозитам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам по итогам третьей декады февраля составила 7,68% годовых, что на 50 базисных пунктов (б. п.) ниже значений конца 2022 года. Между тем доходность среднесрочных ОФЗ достигает почти 9% годовых. С начала года она выросла на 40–80 б. п.

С оглядкой на ЦБ

Однако при покупке облигаций стоит учитывать зависимость их цены не только от рыночной конъюнктуры, но и от денежно-кредитной политики ЦБ, изменение которой может приводить к росту цен в случае снижения ключевой ставки и падению — в случае ее повышения. В предыдущие три квартала Банк России активно снижал ключевую ставку, что позитивно сказывалось на ценах на долговом рынке, но на февральском заседании регулятор сообщил о том, что в случае усиления инфляционных рисков будет рассматриваться целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. В итоге ЦБ повысил свой прогноз по диапазону ключевой ставки на 2023 год до 7–9% с 6,5–8,5%.

По мнению аналитика «КСП Капитал Управление активами» Михаила Беспалова, факторов в пользу ее повышения сейчас больше, чем тех, которые бы указывали на сохранение ставки на текущем уровне на горизонте ближайших нескольких месяцев. К ним он относит усиление инфляционных ожиданий, дефицит бюджета, ослабление рубля.

Тем не менее на ближайшем заседании большая часть аналитиков не ждет пересмотра ставки. «В качестве наиболее вероятных сценариев мы видим сохранение ставки на уровне 7,5% или же ее умеренное повышение на 25 б. п., до 7,75%»,— отмечает Максим Васильев. Михаил Беспалов считает, что ЦБ может повысить ставку в апреле, если факторы для роста инфляции к тому моменту усилятся. «Даже если ключевая ставка и будет повышена в марте, уровень доходности ОФЗ уже в феврале в какой-то степени отражал риски, связанные с ростом бюджетного дефицита и увеличением потребности в заимствованиях»,— отмечает он.

Проверка качества

В случае более сильного подъема ставки, чем ожидается, или ужесточения риторики руководителей ЦБ портфельные управляющие советуют сократить срочность долговых бумаг в инвестиционном портфеле. «Как правило, чем больше срок до погашения, тем более чутко ценная бумага реагирует на изменение ДКП. В случае если инвестор считает, что инфляция будет ускоряться, проблемы с логистикой и импортом товаров будут ухудшаться, а Банк России приступит к ужесточению монетарной политики, то увеличивать дюрацию портфеля мы бы не советовали»,— отмечает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

В отсутствие всплеска инфляции, при сохранении умеренного спроса и продолжении смягчения ДКП ЦБ можно обратить внимание на длинные бумаги, тем более что даже в госбумагах ставки достигают 10,5–10,7% годовых.

В текущих непростых экономических условиях участники рынка советуют с осторожностью подходить к вложениям в корпоративный долг и выбирать только качественные эмитенты.

«В 2022 года мы стали свидетелями нескольких дефолтов на рынке корпоративных облигаций, и вероятность роста их числа в 2023 году сохраняется»,— отмечает Руслан Мустаев. По его словам, в периоды роста ставок и инфляции можно неплохо заработать на выпусках ОФЗ с плавающей ставкой (флоатеры) и плавающим номиналом (инфляционные ОФЗ, линкеры).

Виталий Гайдаев