На Кубани за год в суды направили 300 уголовных дел о коррупционных преступлениях

На Кубани по итогам 2022 года на рассмотрение в судебные инстанции направили 300 уголовных дел, возбужденных по факту коррупционных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Перед судом предстали фигуранты 500 уголовных дел об экономических преступлениях. Всего за прошлый год суды края рассмотрели 2,5 тыс. уголовных дел, возбужденных в отношении 2,75 тыс. фигурантов. В сравнении с 2021 годом возмещение ущерба пострадавшим увеличилось в два раза. Общая сумма превысила 2 млрд руб.

«Приоритетными задачами на 2023 год являются расследование преступлений в сфере оказания некачественной медицинской помощи, ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами, о невыплате заработной платы, преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа»,— говорится в сообщении.

Всего за прошлый год в следственные органы края поступило свыше 27 тыс. обращений граждан.

Анастасия Донскова

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