Третья очередь «Павелецкая Сити» обрела очертания

Согласован архитектурный облик третьей очереди ЖК «Павелецкая Сити», возводимого девелоперами MR Group и Level Group в Даниловском районе Москвы.

Напомним, что первая очередь ЖК включает пять корпусов от 9 до 46 этажей, а вторая — четыре корпуса от 27 до 42 этажей. Третья очередь будет представлена двумя башнями — в 29 и 56 этажей. Высота башни Premier Tower составит 207 м, башни Frame House — 100 м.

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Авторы проекта основатели архитектурного бюро ADM Андрей Романов и Екатерина Кузнецова рассказали, что силуэт башни-доминанты сформирован за счет артикулированного объема: он расширяется в середине и сужается вверху. Здание отделано ламелями из алюминиевого профиля, которые напоминают движение магнитных волн. В нижней части постройки ламели концентрируются и переходят в парадный козырек. Второй небоскреб выполнен в ином ключе. Прямоугольное здание — это аллюзия на масштабный механизм, собранный из множества деталей и шестеренок. Если в башне-доминанте в качестве основного материала выбрано стекло, придающее дополнительную легкость, то здесь за харизму сооружения отвечают брутальные металлические элементы.

В составе третьей очереди ЖК «Павелецкая Сити» также будут построены двухэтажный фитнес-клуб с бассейном и одноэтажное офисное здание, объединенные подземным паркингом.