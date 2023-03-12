«Брутальная еда служит в "Винфаке" лишь антуражем»

Обозреватель “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о необычной концепции заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Необычное место под названием «Винфак» открылось на Китай-городе совместными усилиями ресторатора-бунтаря Никиты Фомкина, чей фирменный стиль «гранж» находит все больше последователей и поклонников в центре Москвы, основательницы «Винных базаров» Евгении Качаловой и ресторанного критика Михаила Лопатина.

Винная карта «Винфака» насчитывает пока что 50 наименований, состоит наполовину из российских вин и стартует от 290 руб. за бокал, что, впрочем, не мешает ей достигать ценового потолка в 30 тыс. руб. Закусывать предлагается «дошиком» с лангустинами, «картофаном с крабовыми палочками», «хот-догом как в ларьке» и курицей гриль на лаваше с печеной картошкой и острым соусом из майонеза и аджики.

Впрочем, вся эта брутальная и как бы запретная еда служит в «Винфаке» лишь антуражем, главное же внимание тут уделяется «образовательному» процессу. Чтобы стать студентом «Винфака», гости проходят приемную комиссию, заполняют зачетку и регистрируются в закрытом учебном чате, откуда получают информацию о лекциях, семинарах и лабораторных. Именно в таком необычном формате «Винфак» проводит всевозможные дегустации и акции. За активное участие в занятиях «винфаковцы» получают оценки, которые превращаются в скидки и специальные предложения.

Студентам близлежащих вузов такая программа обучения однозначно нравится. Да и публика постарше рада вспомнить молодость за «дошиком» и бутылкой недорогого вина под свист живых зябликов за столом с настольной лампой. Ученье, как говорится, свет.