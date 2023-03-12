Убытки идут в рост

По итогам прошедшего года финансовые результаты организаций Удмуртии оказались на 20% хуже, чем в 2021 году. Убыточные компании составили 25% от общего числа, а общая сумма убытка за год увеличилась в 2,4 раза. Эксперты считают, что в предстоящем году финансовые результаты могут оказаться лучше в годовом выражении, поскольку некоторые сложности, связанные с внешним давлением, уже удалось разрешить. Кроме того, с 2023 года увеличился МРОТ, что должно положительно сказаться на потребительском спросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сальдированный финансовый результат компаний Удмуртии – прибыль всех организаций за вычетом убытков – по итогам 2022 года составил 71,1 млрд руб., что на 20% меньше 2021 года, сообщает Удмуртстат. В расчет не брались субъекты малого предпринимательства, бюджетные учреждения, банки, страховые и другие финансово-кредитные организации. Финансовый результат только прибыльных организаций за год снизился на 13% и составил 80 млрд руб.

Доля компаний, которые понесли убытки в прошедшем году, составила 25%. В 2021 году этот показатель равнялся 19%. За год общая сумма убытка увеличилась в 2,4 раза и составила 9 млрд руб.

Также снизилась и рентабельность: в 2022 году организации республики на каждый потраченный рубль получали 9 коп. прибыли, что меньше на 3,3 коп., чем в 2021 году. «Вместе с тем выручка организаций за год увеличилась на 8% и составила 965 млрд руб. При этом, три четверти выручки и 85% сальдированной прибыли приходится на организации по добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производств»,— рассказали в Удмуртстате.

В январе-мае 2022 года сальдированный финансовый результат был на 13% больше аналогичного периода 2021 года. Предприятия по добыче полезных ископаемых традиционно получили самый большой объем прибыли. Однако рост прибыли показывали и другие отрасли. Эксперты связывали это с ростом цен на сырье и материалы.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что снижение финансового результата и рост доли убыточных предприятий связан с высокой двузначной инфляцией, из-за чего выросли затраты на покупку сырья для производств и комплектующих.

«Значительно возросли затраты на логистику, особенно это касается экспортоориентированных предприятий, которым пришлось менять свои логистические цепочки на фоне внешнего ограничения. Некоторые виды экспортной продукции на фоне внешних ограничений приходилось продавать со значительным дисконтом. Из-за этого рентабельность предприятий и маржинальность бизнеса в прошлом году упали у множества компаний»,— прокомментировал эксперт.

По его мнению, на рост выручки повлияли объемы продаж конечной продукции и ее цены. Однако чистый доход компании также зависит от издержек производства, расходов и себестоимости продукции.

На фоне эффекта низкой базы прошлого года в 2023 году финансовые результаты могут оказаться лучше в годовом выражении, так как некоторые сложности, связанные с внешним давлением, уже удалось разрешить, говорит господин Чернов. «При этом годовые темпы инфляции в России в текущем году значительно ниже, а значит должны снижаться и издержки производств. Однако потребительский спрос все еще остается низким на фоне экономической неопределенности, правда, падение реальных доходов россиян удалось остановить, так как с 2023 года был увеличен МРОТ, поэтому объемы продаж должны восстанавливаться в текущем году»,— заключил эксперт.

По данным Удмуртстата, в 2022 году среднемесячная заработная плата в Удмуртии выросла до 44,82 тыс. руб. В номинальном выражении оплата труда стала больше на 16,3%, а в реальном — на 1,1%. Реально располагаемые денежные доходы жителей Удмуртии снизились на 2% в сравнении с предыдущим годом.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов считает, что особого улучшения финансового состояния компаний в этом году ожидать не стоит. «По сырьевым отраслям упали цены. Предприятия ОПК при росте заказов тоже не получают большой прибыли. Увеличиваются затраты на закупку нового оборудования из-за сложности поставок или его дефицита. Это с одной стороны позволяет компаниям наращивать выручку за счет расширения выпуска продукции, увеличения клиентской базы, но возникают дополнительные расходы на первоначальном этапе. В чем-то развитию бизнеса будет помогать механизм параллельного импорта»,— поясняет эксперт.

В целом ситуация в экономике в 2023 году будет стабильной, полагает господин Галиахметов, власти будут поддерживать уровень зарплаты и занятость населения, однако сверхдоходов ждать не стоит. Лучше, чем в других отраслях, обстановка будет складываться в сельском хозяйстве, которое поддерживает государство. Кроме того, для продукции АПК проще найти новые рынки сбыта, высокое потребление остается и внутри региона.

Татьяна Колегова, Михаил Красильников