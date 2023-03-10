В Ульяновске задержали фаната, бросившего банан в игрока «Зенита»

В Ульяновске задержали фаната, бросившего банан в бразильского игрока «Зенита» Вендела во время матча Кубка России по футболу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Нарушителем оказался житель Ульяновска 2004 года рождения. На болельщика составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Матч четвертьфинала Пути Регионов Кубка России «Волга» – «Зенит» (Санкт-Петербург) прошел 25 февраля 2023 года на стадионе «Труд» в Ульяновске. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Во время игры бросили банан в сторону бразильского легионера «Зенита» Вендела.

После инцидента Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ульяновскую «Волгу» на 500 тыс. руб. и один кубковый матч без зрителей условно за совершение болельщиками действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку расы. Клуб также был оштрафован на 20 тыс. руб. за броски снежков с трибун на футбольное поле. «Зенит» из Санкт-Петербурга оштрафован на 200 тыс. руб. за броски снежков с трибун в футболистов и официальных лиц матча и на 50 тыс. руб. за размещение несогласованных баннеров на гостевой трибуне.

Андрей Сазонов