Футбольный клуб «Волга» оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей из-за болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ульяновскую «Волгу» на 500 тыс. руб. и один кубковый матч без зрителей условно за совершение болельщиками действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку расы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ульяновский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за броски снежков с трибун на футбольное поле. «Зенит» из Санкт-Петербурга оштрафован на 200 тыс. руб. за броски снежков с трибун в футболистов и официальных лиц матча и на 50 тыс. руб. за размещение несогласованных баннеров на гостевой трибуне.

Матч четвертьфинала Пути Регионов Кубка России «Волга» – «Зенит» прошел 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Во время игры болельщики бросили банан в сторону бразильского легионера «Зенита» Вендела.

Андрей Сазонов