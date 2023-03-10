Здания хлебопекарни в Краснодаре переделают под художественную школу

Ансамбль зданий хлебопекарни на пересечении улиц Коммунаров и Чапаева в Краснодаре реорганизуют под детскую художественную школу имени Филиппова. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

По заявлению мэра, в ближайшее время будет запущена процедура передачи пекарни в муниципальную собственность.

«Детворе будет где разгуляться — целых четыре литера просторных помещений с хорошим освещением»,— говорится в сообщении.

Ансамбль хлебопекарни построили в 1911 году. Комплексом из жилого хозяйского дома, дома с хозпомещениями, здания пекарни и конторы владел мещанин Сергей Усань. Ансамбль был передан в городскую собственность в 1922 году, после чего перешел во владение городского совета. До Великой Отечественной войны постройки использовали в качестве жилых помещений. С 1958 года собственником зданий был Краснодарский хлебзавод №2, а с 1993 года — АО «Кубаньхлебпром».

Анастасия Донскова

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