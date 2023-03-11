«В строительстве жилья на Кубани участвуют специалисты со всей России»

По итогам 2022 года Краснодарский край занял четвертое место среди регионов – лидеров по доле вакансий в строительной сфере на рынке труда. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала HeadHunter. Доля предложений о трудоустройстве в сфере строительства на Кубани составляет 4% от общего числа доступных в регионе вакансий. Первые три позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Как строительные компании Краснодарского края решают кадровые вопросы, «Ъ-Кубань» рассказала директор по персоналу федерального девелопера «Неометрия» (входит в холдинг Alias Group) Юлия Зайцева.



Юлия Зайцева

Фото: предоставлено автором

«Запрос на персонал в девелопменте Краснодарского края очень высок. При этом наблюдается дефицит кадров. По данным портала HeadHunter, конкуренция по рынку труда в России в среднем составляет пять резюме на одну размещенную вакансию, в то время как в строительной отрасли – только 1,4.

Уровень заработной платы в строительной сфере Кубани достаточно высокий, уступает только предложениям в Москве и Московской области. Однако нельзя не отметить, что запросы соискателей в Краснодарском крае растут быстрее, чем в других регионах. К примеру, в 2022 году кандидаты ожидали уровень дохода на 23% выше, чем в 2021, в то время как в других регионах этот показатель увеличился всего на 8%.

Оптимальными представляются два способа решения проблемы дефицита кадров в регионе. Первый – это релокация, организация и финансовая поддержка переезда сотрудников к новому месту работы. Существует стереотип, что региональные кандидаты принимают предложения от работодателей Москвы и Санкт-Петербурга, так как именно эти регионы кажутся наиболее привлекательными с точки зрения возможного заработка и уровня жизни. Еще один миф о релокации – что это история исключительно про топ-менеджмент. Однако на практике мы видим, что предложения охотно принимают кандидаты самого разного уровня. Более половины релокантов на Кубани – не управленцы, а эксперты и специалисты.

В Краснодарский край с удовольствием приезжают работать кандидаты из Северо-Западного округа, Сибири, с Дальнего Востока, из Центральных регионов. Хороший уровень зарплатного предложения, развитая инфраструктура региона и комфортный климат делают Кубань привлекательной для переезда.

Кроме того, внутри ЮФО идет активное перемещение кандидатов, так как в каждом городе по-разному обстоят дела как с наличием квалифицированного персонала, так и хороших предложений от работодателей.

Второй способ скомпенсировать кадровый голод – удаленный режим работы для иногородних специалистов в тех сферах, которые не требуют обязательного нахождения сотрудника на рабочем месте в офисе или на строительном объекте. Чертежи, дизайн, внутренний документооборот – сотрудники, занятые в этих сферах, легко могут работать удаленно, находясь в других городах и часовых поясах.

После знакомства с удаленным форматом работы в пандемию компании продолжают активно поддерживать этот тренд. Поэтому, в строительстве жилья на Кубани участвуют специалисты со всей России».

Читайте нас в Telegram